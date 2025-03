Lapresse.it - Maltempo in Toscana, a Firenze la piena dell’Arno

Prosegue anche nella giornata di oggi l’allerta rossa per iline in Emilia Romagna. In provincia di, ieri l’Arno ha raggiunto i livelli di guardia in più punti. Disposta la mobilitazione della protezione civile nazionale, chiuse scuole e luoghi di cultura. In Emilia-Romagna disagi soprattutto nel Modenese.Ombrone Pistoiese e Bisenzio al secondo livello ma in caloIn questo momento sono in Unità di Crisi della Regioneinsieme a Province, Prefetture, Comuni coinvolti e a tutte le forze impegnate sul campo. Sono qui per coordinare ogni sforzo e garantire risposte rapide ed efficaci. A tutte le comunità colpite: laè al vostro fianco con determinazione e vicinanza concreta”. Così sui propri canali social il governatore della toscano, Eugenio Giani che elenca la situazione attuale: Pontedera al secondo livello, portata 2500 metri cubi al secondo stabile; Pisa al secondo livello; Empoli al secondo livello a 5,2 metri stabile; Montelupo al secondo livello a 8,2 metri; Ponte a Signa al secondo livello a 8,7 metri stabile; San Giovanni alla Vena al secondo livello a 7,1 metri stabile; Fucecchio al secondo livello a 5,7 metri;transitato il colmo diagli Uffizi a 1500 mc/s.