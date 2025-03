Firenzetoday.it - Maltempo, Fossi (Pd): “È necessario investire e invertire le politiche messe in atto fino ad oggi per prevenire e far fronte alle conseguenze che porta con sé il cambiamento climatico"

Leggi su Firenzetoday.it

“Gli ennesimi disastri ambientali che hanno colpito i nostri territori a causa delle precipitazioni intense fanno percepire come ilsia un problema reale e concreto. Il manifestarsi di eventi come quelli a cui abbiamo nuovamente assistito in queste ore -a poco tempo fa.