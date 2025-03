Lanazione.it - Maltempo Firenze, la situazione: l’allerta scende e diventa arancione. Scuole aperte lunedì

, 15 marzo 2025 –per rischio idraulico nella zona fiorentina del bacino dell’Arno. La Regione ha deciso di farreal grado sottostante.rossa per il capoluogo si è chiusa alle 14 e adesso appuntofino a mezzanotte. Il centro diha vissuto con il fiato sospeso il passaggio della piena dell’Arno da Ponte Vecchio nella serata di venerdì. Nonostante la portata eccezionale non ci sono stati problemi. Il fiume non ha mai toccato il secondo livello di guardia, superando comunque il primo. Restano i problemi nei dintorni di, a Grassina e Ponte a Ema, dove nella giornata di venerdì c’è stata l’esondazione di corsi d’acqua minori che hanno provocato danni. PRESSPHOTO, allarme rosso, Arno in piena: foto Marco Mori/New Press Photo "Siamo concentrati – dice la sindaca Sara Funaro – a sostenere e aiutare i sindaci dell'area metropolitana dove ci sono problematiche da affrontare: abbiamo zone isolate, evacuate o allagate.