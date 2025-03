Ilrestodelcarlino.it - Maltempo e scuole chiuse, la preside: “Didattica a distanza, perché no?”

Bologna, 15 marzo 2025 – Oggi tutti a scuola, l’hanno deciso ieri pomeriggio il sindaco Matteo Lepore e il Comune (a differenza di tanti comuni del Ravennate) nonostante l’intesa ondata diche ha ha lambito Bologna e colpito ancora una volta la Romagna. Cosa succede oggi Per oggi, a Bologna l'allerta meteo passa da rossa ad arancione (ma la pianura resta in rosso), ma sono previsti fenomeni più limitati ma potenzialmente violenti e localizzati. Sono previsti fa sapere l’Arpae, superamenti della soglia 3 sui tratti vallivi degli affluenti di destra del fiume Reno. Allagamenti sui colli Mentre la città ha tremato ma non ha subito danni particolari, gli allagamenti si sono visti in alcune strade collinari come via di Barbiano (chiusa solo per i mezzi a due ruote), via Torriane e via del Meloncello.