Maltempo e allagamenti a Pisa e provincia è ancora allerta rossa La diretta

, 15 marzo 2025 – L’Arno resta sorvegliato speciale, sopra il secondo livello di guardia con un livello di 4,73 m. Restal’anche per la giornata di oggi. Aperti i ponti Solferino, ponte dell’Aurelia e ponte della Vittoria, mentre i Lungarni restano chiusi. “Nel tardo pomeriggio di oggi capiremo se l’si trasforma in arancione” ha detto il sindaco Michele Conti. Rinviata la partita- Mantova domani alle 15. Sopralluogo del presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo sul Ponte di Mezzo: “Questa volta è andata bene perché nel tempo abbiamo fatto investimenti per deviare il flusso dell’Arno. Quando si investe e si usano le risorse pubbliche in questa direzione non le consideriamo mai un costo. Serve un grande piano, tipo il Pnrr, di investimento in questa direzione contro il dissesto idrogeologico".