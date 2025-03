Lanazione.it - Maltempo choc a Quarrata: "E’ venuta giù la montagna, un disastro”. Vivai spazzati via

Pistoia, 15 marzo 2025 – Uno è stato spazzato via da una frana che si è staccata dalle colline di, nel Pistoiese. Il quadro meteo ancora in evoluzione nelle province toscane interessate dall’allerta rossa rende difficile stimare l’impatto della violenta ondata disul settore agricolo. Numerose le segnalazioni di allagamenti di campi, serre, magazzini arrivate dagli imprenditori in queste ore così come le strade interrotte o compromesse da frane e smottamenti che ostacolano raggiungere stalle ed agriturismi. Diverse le aziende rimaste isolate per ore. La preoccupazione più grande è quello dell’asfissia dell’apparato radicale per le colture già in campo. Impossibile approntare un qualsiasi tipo di bilancio sui danni alle colture e alle aziende. A fornire un nuovo aggiornamento è Coldiretti Toscana impegnata senza sosta nel raccogliere le segnalazioni da parte delle imprese associate e nel fornire tutto il supporto necessario per superare la fase più critica collaborando a stretto contatto con amministrazioni, protezione civile e consorzio di Bonifica.