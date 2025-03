Maltempo, ancora allerta rossa in Emilia Romagna e Toscana

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Continua ilin tutta Italia, conin otto regioni, in particolareindove da oltre 24 ore continua a piovere incessantemente. In entrambe le regioni è stata disposta dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile.chiusi parchi, scuole, musei, impianti sportivi e mercati nei comuni che rientrano nelle zone con. A Firenze sono stati sospesi tutti gli eventi culturali, a Prato anche centri commerciali, negozi e attività produttive. I sindaci hanno invitato i cittadini a restare in casa e, in alcune zone, hanno chiesto di abbandonare garage, seminterrati e piani terra per spostarsi nei piani più alti. L’per criticità idraulica è stata confermata per la pianura bolognese, quella romagnola e la costa romagnola, dove è previsto il passaggio di eventuali piene.