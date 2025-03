Thesocialpost.it - Maltempo, anche oggi disagi enormi tra Toscana ed Emilia: a Empoli una voragine in mezzo alla strada – La diretta

Prosegue l’ondata disued-Romagna, con la protezione civile che conferma l’allerta rossa in diverse aree. Particolarmente critica la situazione in, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato l’innalzamento del livello dell’Arno, attraversando Firenze e Pisa con preoccupanti ondate di piena.La giornata di ieri ha registrato numerosi, congamenti e inondazioni in alcune zone dell’area metropolitana, in particolare a Vicchio e Sesto Fiorentino, dove strade e scantinati sono finiti sott’acqua. Le autorità locali restano in stato di massima allerta, con il fiume Arno costantemente monitorato per evitare rischi di esondazione.In-Romagna la situazione è altrettanto delicata, soprattutto nel Bolognese, dove i torrenti sono in piena e il rischio idrogeologico è elevato.