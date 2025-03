Firenzetoday.it - Maltempo: aggiornamento strade Anas in Toscana

Leggi su Firenzetoday.it

In Emilia Romagna è stato riaperto il tratto sulla strada statale 16 “Via Adriatica” dal km 139,915 al km 140,000 precedentemente chiuso in via precauzionale per la piena del fiume Lamone;In Liguria sulla strada statale 1 “Via Aurelia” si transita a senso unico alternato al km 551,000 ad.