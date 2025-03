Ilrestodelcarlino.it - Maltempo a Imola: frana e strada chiusa, evacuate 35 persone

, 15 marzo 2025 – Crepe grosse come un palmo spaccano l’asfalto di via Pieve Sant’Andrea. “Ieri sera (giovedì, ndr), prima del temporale, non c’erano, e stamattina (ieri) quando siamo usciti, le abbiamo viste”, si sente dire. Iside, ieri, armata d’ombrello è potuta andare a lavorare solo a piedi. Loretta, Francesca: la loro casa è centocinquanta metri più in su, nel borgo medievale della Pieve di Sant’Andrea. In uno dei luoghi in cui ildi ieri ha colpito più duramente c’è unache minaccia la, l’unica che collega il piccolo centro abitato – da oltre una trentina di– alla Montanara. Tutte, almeno la notte scorsa (e forse pure la prossima), hanno dovuto dormire fuori casa, qualcuno in albergo, altri dai parenti dopo le raccomandazioni del Comune. L’allerta meteo resta rossainterrotta Laè stata interrotta: nel borgo, un po’ più su, oltre le transenne, gli stop e i cartelli gialli “abitano coppie, bambini e anche tanti animali”.