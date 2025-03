Unlimitednews.it - Maltempo, a Firenze livello dell’Arno in lenta discesa. In Toscana 430 interventi dei Vigili del Fuoco in 24 ore

(ITALPRESS) – “Aggiornamento ore 7:30: ilè di 3.87m, in. Tutti gli altri affluenti sono scesi sotto i livelli di guardia e rientrati a livelli normali. Per la mattinata sono possibili eventi di pioggia non a carattere di temporale con cumulati massimi di 30mm”. Lo ha comunicato attraverso il suo profilo X la sindaca di, Sara Funaro, in merito ale alla sua piena raggiunta nella serata di ieri.Il Centro Coordinamento Soccorsi istituito giovedì sera dalla Prefettura diin seguito alla situazione diche sta colpendo la, continua il costante e attento lavoro per monitorare la situazione dei 41 Comuni della Città Metropolitana in continua evoluzione, allo scopo di garantire adeguato soccorso alla popolazione in caso di bisogno.