Malore uccide madre di due ragazzi Donati gli organi intervento al Mandic

Ilimprovviso, la telefonata concitata al 112, l’arrivo frenetico dei soccorritori di Areu e i tentativi di rianimarla. Poi la corsa a sirene spiegate in ospedale, a Merate, dove medici e infermieri hanno tentato il possibile e l’impossibile per salvarla. Daisy (il nome è di fantasia, l’identità dei donatori diè tutelata) però non ce l’ha fatta: aveva 49 anni. "Se possibile prelevate gli– la richiesta del marito -. Lei avrebbe voluto così". Daisy infatti aveva manifestato espressamente in vita la volontà di donare gli. Quale male l’abbia portata via così velocemente non si sa. I medici che l’hanno assistita fino all’ultimo hanno disposto di propria iniziativa l’autopsia per spiegare una morte tanto inaspettata e repentina di una donna, moglie edi due splendidi figli giovani all’apparenza sana.