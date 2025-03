Dayitalianews.com - Malamovida a Lequile: dopo la denuncia, domiciliari e braccialetto elettronico per i due presunti aggressori

Leggi su Dayitalianews.com

Due le misure cautelari, disposte dal gip del Tribunale di Lecce, nei confronti del 20enne e del 25enne, accusati del pestaggio di un 21enne dilo scorso 8 febbraioA seguito della, il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresticon l’utilizzo del. Le due misure cautelari sono state eseguite nelle ultime ore dagli agenti della sezione volanti, coinvolgendo un 20enne e un 25enne, entrambi originari di Lecce, accusati di aver aggredito un ragazzo dila sera dell’8 febbraio, nel centro della città, per motivi banali.Le videocamere posizionate vicino al locale New Paolone Zio Franco, tra via dei Verardi e via Ascanio Grandi, hanno catturato le immagini dei due giovani sul posto. Questi fotogrammi, uniti alle testimonianze della vittima e di alcuni clienti dei locali vicini, hanno portato al deferimento dei due ragazzi in stato di libertà e all’imposizione dei Dacur, i cosiddetti “Daspo urbani”.