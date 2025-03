Noinotizie.it - “MaaS4Puglia ti porta al cinema” Disponibili mille biglietti gratuiti

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:Presentata ieri mattina dall’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, e dal capo Dipartimento Mobilità, Vito Antonacci, l’iniziativa “tial”. Coloro che dal 12 al 31 marzo 2025 si iscrivono alla sperimentazione, completando sia l’acquisto di un biglietto per viaggiare in Puglia che il questionario di soddisfazione, potranno ottenere uno dei 1000validi per una proiezione in uno deiaderenti da sfruttare entro il 31 dicembre 2025. I, il cui elenco è in aggiornamento, sono “The Space” (Surbo e Casamassima), “Città del” (Foggia), “Lucisano Andromeda” (Brindisi), “Galleria” (Bari), Opera (Barletta), Politeama Italia (Bisceglie).