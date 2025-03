Ma non vi fate schifo? Grande Fratello choc su Helena Cosa hanno fatto Shaila e le amiche

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nuove polemiche si sono scatenate nella casa del, doveGatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma sono state riprese dalle telecamere a parlare, ancora una volta, diPrestes. Le tre concorrenti nonrisparmiato critiche nei confronti della modella brasiliana, arrivando anche a prenderla in giro.Durante la conversazione,ha mostrato la sua imitazione di, scatenando le risate delle sue compagne. Ma non si è fermata qui. Le tre si sono intrattenute a sparlare della loro compagna di reality. Tra i passaggi chesuscitato maggiore disappunto,ha dichiarato che il difficile passato dinon dovrebbe giustificare certi atteggiamenti.Leggi anche: “Tu sei in finale, terza finalista”., l’annuncio ufficiale di Signorini e poi si scopre perché lei, Zeudi e Chiara sparlano diQuesta frase ha infastidito non poco le fan di, che si sono scatenate sui social.