Sport.quotidiano.net - L’Use Rosa torna in campo. Trasferta delicata a Broni

Archiviati i tre giorni di riposo concessi da coach Cioni ad inizio settimana per permettere alla squadra di festeggiare e godersi il momento dopo l’impresa di Roseto degli Abruzzi con la conquista della Coppa Italia di Serie A2, adesso perScotti è tempo dire a pensare al campionato dove le biancorosse puntano ad entrare nei play-off con la miglior posizione possibile. Domani alle 18 capitan Ruffini e compagne saranno però attesa da unadecisamente complicata a. Le lombarde alla vigilia della stagione erano infatti accreditate come una delle squadre più attrezzate del girone ed ora, dopo alcuni problemi culminati con il cambio di allenatore, sono in piena zona play-off al sesto posto. "ha un roster fatto per il salto di categoria frutto di un budget importante – spiega coach Alessio Cioni –.