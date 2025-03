Lanazione.it - Lupi di mare da crociera: "Così sono riuscito a coronare un sogno"

Leggi su Lanazione.it

Al meeting Yare abbiamo incontrato il comandante Nicolas Bonetti, già diplomato al Nautico Artiglio e oggi comandante di uno splendido Riva di 34 metri. Quali le sue impressioni su yare?“E’ una occasione unica per noi che siamo i primi responsabili degli yacht, vederci di persona, e dove è possibile scambiare opinioni e conoscenze di questo particolare e affascinante lavoro. Gli incontri avuti saranno molto utili nel futuro, anche per scegliere i migliori cantieri e aziende nel settore del refit. Un meeting nato a Viareggio, che rende molto bene le potenzialità della nostra cantieri”. Lei proviene dai corsi normali dell’Artiglio. Qualile sue esperienze e quali le considerazioni sulla formazione dei giovani marittimi?“Midiplomato nel 2002. Poi ho superato i corsi obbligatori per ottenere le varie qualifiche da ufficiale.