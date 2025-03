Sport.quotidiano.net - L’unica certezza: Lind sarà in attacco. Piccinini usato come "arma in corso"?

Più incognite aleggiano dietro alla formazione titolare che Filippo Inzaghi schiererà contro il Mantova. Prima di tutto: si giocherà? Al momento pare di sì, anche se l’allerta rossa ha fatto salire dei dubbi nella giornata di ieri. Chi non scenderà in campo da titolareMoreo: il numero 32, dopo aver saltato la partita con lo Spezia, è tornato ieri ad allenarsi con il gruppo, e l’allenatore ha deciso di convocarlo. Da capire però se gliconcesso uno spezzone di gara. L’unico indisponibile resta così Vignato, ormai a lungo fermo ai box. Dei tre uomini d’del 3-4-2-1, uno avrà un posto certo:in. Le caratteristiche del numero 45, ossia il grande pressing sul portatore palla, risultano perfettamente compatibili per il Pisa con quelle del Mantova, che predilige infatti avere il possesso del pallone.