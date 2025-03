Movieplayer.it - Lulù Selassié minacciava di morte Manuel Bortuzzo: chiesta condanna a 1 anno e 4 mesi per l'ex gieffina

L'ex concorrente del Grande Fratello avrebbe minacciato l'ex fidanzato nuotatore e compagno nella casa più spiata d'Italia. L'incontro traSelassiè risale all'avventura del 2021 condivisa nella casa del Grande Fratello. In seguito a quell'esperienza, i due si erano fidanzati ma le cose non sono andate bene. In seguito alla rottura della relazione, pare chenon abbia accettato la fine della storia e abbia iniziato a perseguitare e minacciare l'ex. La denuncia dinei confronti diProprio per questo motivo, la procura di Roma ha chiesto laad 1e 4per. Dopo la ridel rito abbreviato lo scorso dicembre, la sentenza arriverà il .