L’ultimo salto carpiato di Bocchino per difendere Delmastro | Come Togliatti non voleva il pm nell’ordinamento giudiziario Su La7

Nuova appassionata arringa difensiva del governo Meloni proposta dal direttore editoriale del Secolo d’Italia, Italo, nella trasmissione Otto e mezzo (La7), dove il dibattito è incentrato sull’ennesimo scivolone del sottosegretario della Giustizia Andrea, che in una intervista al Foglio ha stroncato senza pietà la riforma Nordio.Il giornalista del Fatto Quotidiano, Pino Corrias, osserva: “È abbastanza imbarazzante che un sottosegretario della Giustizia critichi la riforma del suo ministro, visto che ha detto che è orrenda e che non serve a nulla.è soprannominato “il Satanello”, perché per un’altra volta ha perso l’occasione di stare zitto – continua – Gli è già capitato con il caso Cospito che gli è valso una condanna a 8 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio.