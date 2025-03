Ilgiorno.it - L’ultimo regalo di Paolo. Volontario coi disabili in 2 vedranno di nuovo

Leggi su Ilgiorno.it

Era soprattutto un generoso. Il signorMottadelli si era sempre speso per gli altri. Dopo una vita come mobiliere, a darci dentro con cacciaviti e avvitatori elettrici, insomma gli attrezzi da lavoro, non era tipo da restare con le mani in mano. E così, quando era andato in pensione, aveva trasformato quella che era sempre stata la sua passione, vale a dire la cura dell’orto, che praticava sin da ragazzo, in qualcosa che potesse essere utile anche per gli altri. Si era rimboccato le maniche ed era andato a insegnare come far crescere per bene un cavolo o una pianta di pomodori, un cespo di insalata o i fagiolini anche ai ragazzi diversamente abili che ogni giorno entravano in quella grande famiglia che è l’associazione Il Mosaico, da anni attiva sul territorio e dal 2017 ospitata in una villa sequestrasta alla mafia, anzi alla ’ndrangheta, nel cuore di Giussano.