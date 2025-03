Romatoday.it - Lucido sì, lucido no. Abbiamo fatto l'alcol test al popolo della notte di Roma. Ecco come è andata (video)

Leggi su Romatoday.it

C'è chi ha bevuto solo Coca Cola e chi per tornare a casa, stasera, chiamerà un taxi. Da quando è entrato in vigore il nuovo codicestrada chi guida tende a essere più responsabile. Non tutti però rinunciano ad alzare il gomito in compagnia. In soccorso sono arrivati gli