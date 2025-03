Sport.quotidiano.net - Lucchese-Campobasso 2-0, Selvini stende i molisani

Lucca, 15 marzo 2025 – Labatte grazie ad un grandeile conquista tre punti importanti per la propria classifica. Dopo il pareggio casalingo di martedì scorso contro la capolista Entella, latorna a giocare al Porta Elisa, su un terreno che ha retto bene nonostante le copiose piogge dei giorni scorsi. Parte meglio ilche al 2’ con Bifulco, crossa al centro dell’area per Serra, che sbaglia clamorosamente davanti a Melgrati. Proteste rossonere per un fuorigioco non fischiato a Di Nardo, che si era però disinteressato dell’azione. I rossoneri rispondono con un colpo di testa al 4’ disu una punizione di Gucher. Di nuovo pericolosi gli ospiti al 15’ che hanno l’occasione per sbloccare il match. Martina, va via a Gemignani, serve Di Nardo, che tutto da solo davanti a Melgrati, calcia addosso al portiere rossonero che si salva respingendo con i piedi.