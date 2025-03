Iltempo.it - Lucarelli nel mirino di Corona, gli insulti choc. E scatta la lIte con Mentana

Il ciclone “Gurulandia”-Fabrizioprovoca l'incidente diplomatico tra Selvaggiaed Enricoche però si risolve in un batter d'occhio. Pace fatta tra la giornalista e il direttore del TG La 7, ma prima un passo indietro: l'ormai ex paparazzo dei VIP ha presentato nei giorni scorsi il suo spettacolo sul palco del teatro Nazionale di Milano. Com'è andata? Una valanga diai personaggi dello spettacolo: Elodie, Gino Paoli, Achille Lauro in primis. Poi è stato il turno di Selvaggia, giornalista de Il Fatto Quotidiano, che è stata letteralmente ricoperta di. L'imprenditore catanese ha infatti mimato un atto sessuale con la sagoma della scrittrice e poi si è lasciato andare a una serie di offese e illazioni anche nei confronti del compagno di, Lorenzo Biagiarelli.