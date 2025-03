Metropolitanmagazine.it - Luca Teti, chi è il compagno di Selvaggia Roma: “Abbiamo superato il dolore dell’aborto insieme, è stato terribile”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è fidanzato con, con cui è uscito allo scoperto a maggio 2022. Non è dato sapere dove i due si siano conosciuti, quel che è certo è che tra loro la passione sia esplosa a tal punto da spingere il calciatore a dedicare al volto tv uno dei suoi gol: “Ho conosciuto una ragazza speciale, ormai è la mia compagna di vita. Sicuramente per un calciatore, e non solo in questa categoria dove si richiede massima concentrazione, ovviamente la stabilità, specialmente mentale, è fondamentale”, ha dichiarato lui a La Gazzetta Regionale.Nato nel 1994 aha iniziato la sua carriera calcistica nell’Academy Ladispoli, passando successivamente per diverse squadre tra cui Astrea, Montespaccato, Tivoli e Ottavia, prima di unirsi al Pomezia, dove ha giocato nel campionato di serie D.