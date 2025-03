Ilgiorno.it - Luca Orioli e Maria Rosa Andreotta, il mistero dei “fidanzatini di Policoro”: “Riaprite le indagini”

Assago (Milano) – A distanza di 37 anni dalla tragica morte di, noti come i “di“, è stata avanzata una nuova richiesta di riapertura delle. Il caso, datato 23 marzo 1988, non ha mai avuto una ricostruzione definitiva, oscillando tra ipotesi di omicidio, folgorazione accidentale e inalazione di monossido di carbonio. Ieri, ad Assago, si è tenuta una conferenza stampa organizzata dalla casa editrice Piemme. Presenti all’evento l’avvocato Antonino Fiumefreddo e la madre di, Olimpia Fuina, che continua a battersi per la verità. Il penalista Fiumefreddo ha formalmente richiesto alla Procura di Matera nuovesulla morte dei due giovani. Con l’ausilio delle moderne tecnologie investigative, la mamma dispera di poter finalmente fare chiarezza su questo “cold case“.