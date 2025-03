Metropolitanmagazine.it - Luca, chi è il nuovo fidanzato di Marco Carta: “Con lui sono andato oltre”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ildisi chiama, personal trainer e body builder, e le prime indiscrezioni sulla liaison risalgono allo scorso mese di agosto. “L’amore va bene, c’è una persona al mio fianco che custodisco gelosamente” – ha raccontato il cantante in un’intervista per il settimanale Vero – “Rispetto al passatocresciuto e maturato”. Ildi, pare non appartenga al mondo dello spettacolo e dalle parole del cantante si evince la sua volontà di non mettere in piazza la propria sfera sentimentale al fine di proteggere non solo sé stesso ma soprattutto il suo attuale compagno. Spesso le ingerenze di gossip posinfatti essere un deterrente per la stabilità e l’armonia di coppia.“L’amore va bene e sì. C’è una persona al mio fianco, che custodisco gelosamente.