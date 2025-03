Louis Vuitton vuole lasciare il segno nello sport più cool del mondo

Leggi su Gqitalia.it

Qual è stata la prima cosa che abbiamo visto sabato mattina quando siamo arrivati all'aeroporto di Melbourne per assistere al primo Gran Premio di Formula 1 di questa stagione? Una moltitudine di schermi giganti che annunciavano il Formula 1Australian Grand Prix 2025. Per la prima volta nella storia, la Formula 1 associa il nome di un marchio a quello di una gara. Da quando Liberty Media ha rilevato questonel 2016 (l'acquisizione è stata confermata nel 2017), nulla è stato lasciato al caso, soprattutto l'immagine. La serie Netflix Drive To Survive è l'esempio perfetto del desiderio di mostrare a quante più persone possibile unoche stava diventando noioso. Gli spettatori erano in calo, lo spettacolo in pista non era sempre all'altezza e Lewis Hamilton non era ancora la star mondiale che è oggi.