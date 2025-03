Louis Saha, l'ex attaccante di Lazio e Manchester United, è più ricco di Cristiano Ronaldo. Il segreto? Un'azienda da 5 miliardi

Leggi su Open.online

Nel 2013 la sua esperienza con la maglia della, l’ultima prima di appendere le scarpette al chiodo, durò appena sei partite. Da ex calciatore,si è trasformato in un imprenditore di successo conche oggi vale più di 5di euro. A raccontare la sua storia è il tabloid britannico Daily Mail. L’avventura imprenditoriale deldelsi chiama AxisStars e viene descritta come «una community che favorisce connessioni autentiche e vantaggiose tra atleti professionisti e artisti, i loro colleghi e partner di fiducia».L’agenzia diIn un’intervista rilasciata anni fa al Guardian fu lo stessoa spiegare meglio il funzionamento dell’azienda: «Se un procuratore mi chiama dicendomi che c’è un calciatore di talento che vuole far approdare in un club inglese, io gli do il contatto di alcuni tecnici e fisioterapisti che conosco, che creeranno un piano di allenamento calibrato per il ragazzo, in modo che diventi più appetibile sul mercato inglese».