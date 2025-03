Oasport.it - Lotta, Setti eliminato ai ripescaggi nella greco-romana. L’Italia chiude gli Europei U23 con una medaglia

Leggi su Oasport.it

Dopo sette giornate si sono conclusi ufficialmente i CampionatiUnder 23 diolimpica 2025, andati in scena sulle materassine di Tirana. Bilancio agrodolce per, che ha terminato la rassegna continentale giovanile con una sola(l’argento di Aurora Russo nei 59 kg) e con tre quinti posti (Simone Piroddu, Laura Godino e Maria Ferone).L’unico azzurro impegnato oggicapitale albanese era Andreaainei 67 kg delladall’albanese Ardit Zeneli perdendo così la chance di proseguire il suo cammino verso una possibile finale per il bronzo. Day-7 in cui sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli proprio, in chiusura di programma.Georgia in trionfo nei 60 kg con Dimitri Khachidze e nei 67 kg con Anri Khozrevanidze, mentre nei 72 kg è stato l’azerbaigiano Ruslan Nurullayev a salire sul gradino più alto del podio.