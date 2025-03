Lopinionista.it - Lotta allo spreco alimentare nel settore dei prodotti da forno

Leggi su Lopinionista.it

Quasi un panino su 5 tra tutti quelliin Europa finisca buttato, per un valore di 12,5 miliardi di euro l’annoQuasi un panino su 5 (oltre il 15%), tra quelliin tutta Europa, finisce buttato. Il dato, rilanciato dal magazine diFood Ingredients Global Insights, è stato presentato all’ultima edizione del Food Tech Congress. Sempre secondo la medesima ricerca, inoltre, lodi pane varia da paese a paese: rappresenta, per esempio, solo un ventesimo dellocomplessivo in Spagna ma più di un quarto in Norvegia. Ogni anno finiscono nella spazzatura 5 milioni di tonnellate di pane prodotto, per un valore di 12,5 miliardi di euro. Questo nonostante l’Europa sia l’area che, a livello globale, consuma piùdain assoluto: più della metà (53,6%) di tutto il pane prodotto a livello planetario viene infatti mangiato sul suolo europeo.