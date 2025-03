Biccy.it - Loredana Bertè e Arisa incantano tutti con Minuetto a The Voice Senior

Ogni volta checanta un pezzo di Mia Martini accade qualcosa di speciale, forse per l’intensità e la profondità con cui pronuncia ogni parola, ma ieri sera a Thela magia è stata doppia perché la regina del rock italiano ha duettato con. Le due giurata di Thesi sono esibite sulle note dell’intramontabile, storico successo di Mimì e hanno emozionato.Subito dopo la performance,si è rivolta ae visibilmente commossa le ha detto: “Posso dirti una cosa? Adesso non voglio fare quella che. però cantare con te è veramente incredibile e volevo dirtelo“.@Berte e @OFFICIAL insieme le vostre voci hanno fatto un capolavoro, grazie! #Thepic.twitter.com/yYHDTQTYHQ— TheOf Italy (@THEITALY) March 14, 2025cantano “” di mia martini #thepic.