Terzotemponapoli.com - L’orario di Venezia-Napoli e quel ‘Napoli Soccer’: parla Febbrari

L’ex preparatore atletico delLuigiè intervenuto a Radio Capri. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Bordocampo -II Tempo’. “Ho sempre un momento di nostalgia quando mi chiamano da. Con Reja il primo mattone di questo? Ci siamo trovati lì conlo che avevamo. All’inizio proprio non avevamo i campi, si girava in provincia, non era sempre molto opportuno perché c’erano queste invasioni di campo a fine allenamento. Siamo arrivati in sordina a Marano ma ad un certo punto non siamo riusciti più ad andare perché c’erano 4000-5000 tifosi e ci siamo spostati a Gricignano e lì eravamo tranquilli. Siamo stati anche a Sant’Antimo”.Quando c’era ilSoccer. “Avevamo un furgone come magazzino, non avevamo la palestra e avevamo un solo campo che usavamo con grande cautela.