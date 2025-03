Gamerbrain.net - Longvinter: Guida alle Emote, come sbloccarle e usarle

Leggi su Gamerbrain.net

Leinsono un ottimo modo per comunicare con altri giocatori senza dover digitare in chat. Che tu voglia salutare, esprimere approvazione o mostrare il tuo disappunto, c’è sempre un’adatta alla situazione.Usare lePer attivare un’nel gioco, segui questi semplici passaggi:Premi il tasto ‘G’ per aprire la ruota delle.Muovi il cursore verso l’che vuoi eseguire.Rilascia il tasto ‘G’ per selezionare e attivare l’.Questa funzione ti permette di esprimerti in modo rapido e senza interrompere il gameplay.di Base DisponibiliQuando inizi a giocare, hai accesso a un set dipredefinite, utili per diverse situazioni:Inchinarsi (Bow) ? Per mostrare rispetto o fare un saluto formale.Vieni Qui (Here) ? Per richiamare un altro giocatore.