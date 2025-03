Locale frequentato da soggetti noti alle forze dell’ordine il Questore lo fa chiudere

Leggi su Corrieretoscano.it

GROSSETO –daconosciuti, abitualiri del posto. E ildispone la chiusura ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Nella mattinata del 15 marzo la polizia amministrativa della Questura di Grosseto haficato al titolare di un circolo il provvedimento, valido per la durata di 30 giorni.In particolare, il provvedimento è scaturito a seguito di diversi interventi effettuati ddi polizia e dalla polizia amministrativa della Questura.Già in passo ildi Grosseto aveva emesso provvedimenti di sospensione a carico del circolo in questione, a seguito di controlli amministrativi durante i quali erano stati trovati avventori non soci tra qualiper reati contro il patrimonio, in materia di armi, sostanze stupefacenti e reati contro la persona.