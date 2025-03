Ilrestodelcarlino.it - Lo sprint finale in Serie D secondo Cossu: "Tutto in gioco, nessuno abbassi la guardia"

La pausa del campionato consente di fare qualche riflessione in più rispetto ai "normali" periodi nei quali il tourbillon di partite monopolizza le attenzioni degli addetti ai lavori. Sempre sul pezzo Alessandro, noto dirigente di vari clubs e spesso sugli spalti per aggiornarsi e commentare poi, con cognizione di causa, le alterne vicende delle nostre squadre. A 7 giornate dal termine quale può essere il livello di tranquillità per compagini come Recanatese, Castelfidardo e Vigor Senigallia che hanno un piccolo vantaggio ma sono ai margini della zona playout? "Molto basso nel senso che non c’è nulla di scontato e nelci sono sempre punti interrogativi. Occorre stare con gli occhi aperti perché, al momento, neanche la Samb può abbassare la". In molti ritengono che la Recanatese abbia potenzialità superiori rispetto alla graduatoria che occupa.