Viterbotoday.it - "Lo Spiffero" apre le porte ai giovani di Viterbo: "Qui potranno costruire la loro identità" | FOTO

Leggi su Viterbotoday.it

Un taglio del nastro ricco di significato segna l'inaugurazione del centrole "Lo" in via della Volta Buia, nel cuore del centro storico di. Un luogo pensato per i, dove possono trovare supporto per lo studio, sviluppare progetti creativi e coltivare la socialità.