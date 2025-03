.com - Livrea pubblica il nuovo singolo A Ludovica

Leggi su .com

torna con A, unche esplora con delicatezza il valore dell’amiciziaIl 7 marzo ha segnato il ritorno dicon A, unche esplora con delicatezza il valore dell’amicizia, del sostegno reciproco e della comprensione. Il brano, parte del progetto Diario di scavo, nasce dalla collaborazione con il produttore Duck Chagall e si presenta come una fotografia sonora di un legame profondo e indissolubile.Aè un intreccio di immagini semplici e potenti, capaci di restituire frammenti di vita condivisa. “Vicine siam così vicine, vicine come l’aria che respiri quando passeggi in centro e litighi col vento”: queste parole trasmettono con immediatezza la complicità tra due anime affini, in un equilibrio costante tra presenza e libertà.dà voce a un rapporto che sfida il tempo e le distanze, un’amicizia che resiste alle tempeste della vita.