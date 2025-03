Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: resiste la fuga, gruppo a 2? 20?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.2516.33 Attenzione anche al meteo: inizia a piovigginare sulla testa dei corridori.16.31 Tra 10 chilometri inizierà la salita di Frontignano.16.29 Questi i nomi degli 8 corridori in testa alla corsa: Gianni Vermeersch (Alpecin – Deceuninck), Benjamin Thomas (Cofidis), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Samuele Battistella (EF Education – EasyPost), Jasper Stuyven (Lidl- Trek), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) e Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility).16.27 Arriva in testa alil treno della UAE Team Emirates guidato da Domen Novak16.26 20 km all’arrivo!16.24 Il vantaggio dei fuggitivi è di 2? 25?16.