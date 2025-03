Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: non guadagna il gruppo, fuga a 3?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.2516.02 Questo il momento in cui i corridori sono transitati sul GPM di Crispiero: Results of the GPM of Crispiero: Andrea Pietrobon (PRT)@samubatti (EFE)@MagnusCort (UXM)#@CAIta pic.twitter.com/guMRfg7tWy—(@Tirren) March 15,16.00 Negli ultimi minuti ilnon solo non hato ma ha anche perso qualcosa. Gli otto fuggitivi hanno un vantaggio di 3? 05?15.58 Mancano 40 km all’arrivo.15.56 Passate da poco le tre ore di corsa. Ilsta correndo ad una velocità media di 39.4 km/h.15.54 Ricordiamo i nomi degli 8 corridori che compongono neldi testa: Gianni Vermeersch (Alpecin – Deceuninck), Benjamin Thomas (Cofidis), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Samuele Battistella (EF Education – EasyPost), Jasper Stuyven (Lidl- Trek), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) e Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility).