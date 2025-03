Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita di Frontignano

16.51 Accelerazione di Vendrame, sulla sua ruota Stuyven16.50 Arriva il treno della UAE Team Emirates XRG. Prima posizione per Del Toro, seconda per Adam Yates.16.50 Il gruppo riprende Pietrobon. Fuggitivi con 40? di vantaggio.16.49 Ayuso a colloquio con Del Toro.16.49 Questo il momento in cui i fuggitivi hannoto ladi:@samubatti was the first one to attack, as soon as the climb started!We now have 6 riders in the lead, with Pietrobon and Thomas slightly behind #@CAIta pic.twitter.com/dwslqttXqK—(@Tirren) March 15,16.48 Male Roger Adria che è nelle ultime posizioni.