Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: corridori sul Crispiero, gruppo a 3?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.2515.27 Ilinizia la salita con un ritardo di 3? 05?.15.24 Inizia la salita di(5.6 km al 5% di pendenza media con picchi al 13)15.23 60 km all’arrivo!15.21 Mancano circa 3 chilometri all’inizio della salita di.15.19 In testa alc’è anche un corridore della Q 36.5 Pro Cycling Team.15.18 Il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 3? 30?. La Red Bull – BORA – hansgrohe ha deciso di fare corsa dura quest’15.15 Questo quanto successo in precedenza a Benjamin Thomas (Cofidis):Slight incident for @BenThomas (COF) who tried to make a fan happy, but ended up on the ground.All good for the winner on last year’s Giro d’Italia, who’s already back in the breakaway #@CAIta pic.