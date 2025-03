Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 8 fuggitivi in controllo, sale il ritardo del plotone dove figurano i favoriti

14.26 Il campione di Verbania dovrà fare un'impresa per mantenere la maglia azzurra dopo questa.14.23 E ricordiamo che nelc'è anche Filippo Ganna, che tuttavia rimane leggermente più indietro.14.20 Ricordiamo che nel gruppo UAE Team Emirates che sta facendo il ritmo nelfigura il favorito per il successo finale Juan Ayuso.14.18 Aumenta il distacco del gruppo di testa, ora isono avanti 03? 00".14.16 110 KM AL TRAGUARDO.14.15 Nelle squadre che trainano il gruppo sono la UAE Team Emirates – XRG e la Red Bull-Bora-hansgrohe.14.12 I primi 50 km disono stati percorsi, sempre i seguenti uomini al comando: Gianni Vermeersch (Alpecin – Deceuninck), Jasper Stuyven (Lidl- Trek), Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta), Samuele Battistella (EF Education – EasyPost), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Benjamin Thomas (Cofidis) e Christopher Hamilton (Team Picnic PostNL).