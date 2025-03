Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: si avvicina il momento di Francesca Lollobrigida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:52 Si inizia a fare sul serio con Zhein Tai: 3.09.63 ai 2200m, cresce a 1.37 il margine sull’attuale leader della agra.15:51 Subito elevato il ritmo per Zhien Tai, passaggio ai 600m in 54.22, sono 65 i centesimi di vantaggio su Hofmann.15:49 La prossima batteria vedrà in gara Zhien Tai e Laura Hall.15:47 Il primo crono di riferimento è quello della tedesca Josie Hofmann (7.10.06), decisamente più staccata la cinese Adake (7.16.93). Entrambe non avranno speranze di medaglie con questi tempi.15:46 Ai 3800m Josie Hofmann prende il largo e transita in 5.26.64.15:44 Josie Hofmann prova ad allungare rispetto alla suaavversaria e ai 2200m porta a mezzo secondo il margine sulla cinese.15:42 Hofmann passa al comando ai 1000m in 1.28.97, Adake resta a stretto contatto.