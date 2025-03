Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: prima medaglia iridata per Francesca Lollobrigida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:28 Inizio aggressivo per entrambe, vantaggio di mezzo secondo ai 600m.16:26 Partita l’ultima batteria con Ragne Wiklund e Merel Conijn in pista!16:23 Si tratta delladella carriera per, un’atleta del suo calibro si meritava questo risultato. Adesso non resta che aspettare il risultato dell’ultima batteria per capire di che metallo sarà la.16:22 E’AAAAAAAAAAAAA! FINALE DI GARA CLAMOROSOOO DI! L’azzurra taglia il traguardo con il crono di 6.56.38!16:21 VOLA! A DUE GIRI DAL TERMINE IL VANTAGGIO E’ SALITO A 2.47!16:20 Attenzione! 2.11 di margine peral passaggio dei 3200m, Sablikova più attardata in questo momento.16:19 Ai 2600m si assottiglia il vantaggio delle due su Weidemann, l’azzurra ha ancora 3 secondi e 46 centesimi di margine sulla canadese.