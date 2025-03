Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: PAZZESCO ORO di Francesca Lollobrigida nei 5000 metri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:49 Non c’è tempo per rifiatare, è il momento della mass start maschile, con gli azzurri Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano pronti a recitare un ruolo da protagonisti.16:46 All’Hamar Olympic Hall risuona l’Inno di Mameli!16:43 Per rimarcare quanto accaduto è sufficiente ribadire come il vantaggio di Ragne Wiklend prima dell’ultimo giro fosse di 2 secondi e 60 centesimi, a questilli era impensabile pensare a un crollo di questa portata.16:42 Adesso si procederà con la premiazione, prima della gran chiusura di giornata con la mass start maschile.16:39 Il margine di Wiklund era veramente enorme prima dell’ultima tornata, tant’è che perfinoera ormai in piedi per applaudire il successo della norvegese, quanto accaduto ha dell’incredibile, il finale diè stato spaziale.