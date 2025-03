Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: Lollobrigida sul tetto del Mondo nei 5000m!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:34 CLAMOROSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!! WIKLUND CROLLA NEL FINALEEEEEEEEE, E’ MEDAGLIA D’OROOOOOO PER FRANCRESCA!16:33 Ragne Wiklund si incammina verso la medaglia d’oro, quando mancano 800m il vantaggio è vicino ai 4 secondi, mentre Conijn in proiezione è di bronzo.16:31 La padrona di casa ai 3000m porta il suo vantaggio a 1.74, mentre Conijn ha solo 17 centesimi sulla nostra.16:30 Ragne Wiklund fa sul serio: ai 2200m il margine sale a 0.83, anche Conijn si porta davanti a.16:29 Ai 1400m Wiklund al comando con 43 centisimi di margine, Conijn è al momento terza con 12 centesimi di ritardo rispetto a.16:28 Inizio aggressivo per entrambe, vantaggio di mezzo secondo ai 600m.16:26 Partita l’ultima batteria con Ragne Wiklund e Merel Conijn in pista!16:23 Si tratta della prima medaglia iridata della carriera per, un’atleta del suo calibro si meritava questo risultato.