Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: è il momento di Francesca Lollobrigida!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:16 Partenza aggressiva per Sablikova e Lollobrgida, entrambe in vantaggio di due secondi rispetto al crono di Weidemann dopo due giri.16:15 Allacciate le cinture, adesso in pista Martina Sablikova e, dopo questa batteria scopriremo la prima atleta sicura di andare a medaglia!16:14 Isabelle Weidemann vola al comando in 7.00.27, seconda posizione per Marijke Groenewoud (7.04.51). Il tempo della canadese è il primo vero riferimento per le medaglie.16:13 Isabelle Weidemann inizia a fare sul serio: passaggio ai 3800m in 5.19.74, Gronewoud è staccata di due secondi, impossibile pensare a un rientro per quanto si sta vedendo adesso in pista.16:12 Ai 3000m Weidemann si porta a mezzo secondo dall’olandese, l’inerzia sembra tutta dalla parte della canadese.