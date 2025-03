Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Winterberg 2025 in DIRETTA: svanisce per un nulla il sogno di Messner, 3 azzurri a caccia del terzo posto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASMALL FINAL FEMMINILE15.13 Altro pezzo di bravura di Auner che strappa il pass per la finalissima a tinte austriache. Bormo, avanti di 9 millesimi al primo intermedio, concede 14 centesimi all’arrivo. Sarà derby italiano nella small final maschile.15.12 Sfida che luccica quella per l’acceso in finale tra il nostro Maurizio Bormolini e l’austriaco Arvid Auner, freschissimo campione in specialità.15.11 Pink nuovamente al prossimo turno grazie al photofinish: sfortunato Capitan Fisch che ora cercherà un piazzamento sul podio dopo una grande giornata!15.10 Arrivano in volata i due dopo una lotta serratissima: sarà il photofinish a decidere chi accederà alla big final! Incrocia le dita Fischnaller.15.09 Roland Fischnaller vuole l’approdo alla finalissima: affronta l’austriaco Pink.