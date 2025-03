Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Winterberg 2025 in DIRETTA: sei azzurri ai quarti di finale: c’è Messner, out Bagozza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.48 Nulla da fare per la Riegler che cede al passo ad Hofmeister per 14 centesimi.14.47 Duello interessante nella seconda batteria tra l’infinita Claudia Riegler e l’atleta di casa Ramona Hofmeister. Si parte!14.46 Elisa Caffont accede alle semifinali con 25 centesimi di scarto rispetto a Dalmasso. Per quest’ultima evapora la chance di ripetere il podio della passata stagione.14.45 Apre idiil derby a tinte tricolore tra le nostre Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont. Fateci divertire ragazze!DIFEMMINILI14.43 Aianche l’austriaco Auner che risponde a. Ottima partenza, poi una lieve flessione: comunque 21 centesimi rifilati a Mastnak. Continua il testa-testa per la coppa di specialità.14.42 Ultima batteria che vede pronti in partenza l’austriaco Arvid Auner (leader della classifica di specialità) e lo sloveno Tim Mastnak.